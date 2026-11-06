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रोक लेते हैं कदम मेरे, तेरे साथ का वादा जो था

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शाम की बारिश को मत बुला, रूठे हुए जज़्बात को मत बुला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीग जाएँगे फिर यादों में, गुज़रे हुए हालात को मत बुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोक लेते हैं कदम मेरे, तेरे साथ का वादा जो था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उस रास्ते की तरफ़, मुझे बार-बार मत बुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों को आज ज़रा, अपने शहर से दूर रहने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दबी ख़ामोशी को, ख़ामोश ही रहने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी मुश्किल से समेटे हैं, तेरी यादों के बिखरे सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बीते हुए मौसमों की, कोई नई बरसात मत बुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे मिलने की उम्मीद में, कितनी शामें गुज़ारी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर तेरी आहट की, तस्वीरें उतारी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लौटकर नहीं जाना, उस पुराने मोड़ की तरफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ठहरे हुए क़दमों को, फिर वो मुलाक़ात मत करा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ वादे निभाने के लिए, उम्र भर तन्हा चलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग दूर रहकर भी, साँसों में साथ पलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना रास्ता चुन ले, मैं अपना सफ़र चुन लूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में छिपे हुए, अब वो जज़्बात मत बुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले तो ढलने दे, रात आए तो आने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल को अपने हिस्से की, थोड़ी तन्हाई पाने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ चलने का वादा, आज भी मेरे कदम रोकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे फिर उस राह पर ले जाने वाली, कोई बरसात मत बुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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