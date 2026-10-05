पूरी तरह पत्थर हुआ नहीं

चराग़ों को बेवजह मत बुझाया करो,

मेरे शहर में यूँ बार बार मत आया-जाया करो।



दिल में फिर से कोई उम्मीद जगती है,

तुम सामने आकर यूँ न बहलाया करो।



हमने बड़ी मुश्किल से संभाला है ख़ुद को,

पुरानी बातों को फिर से न दोहराया करो।



तुम्हारी आहट से मौसम बदलने लगता है,

यूँ खिड़कियों के पास आकर न मुस्कुराया करो।



अगर जाना ही है तो ख़ामोशी से चले जाना,

हर बार लौटकर हमें न आज़माया करो।



ये दिल अभी पूरी तरह पत्थर हुआ नहीं,

इसे हर बार अपना कहकर न तड़पाया करो।



जो बुझ चुका है उसे राख ही रहने दो अब,

हर हवा में चिंगारी न फिर से फूँका करो।

-रतन कुमार कैथवास

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एक घंटा पहले