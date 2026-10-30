आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mere bagh ki har dali par, tumhare hi paigam hain
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरे बाग की हर डाली पर, तुम्हारे ही पैगाम हैं

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरे बाग़ के बेर तुम्हें इतने पसंद आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मँगवाकर खाती हो, फिर भी नख़रे दिखाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मीठी-सी बातें, कभी शिकवों की झड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम प्यार भी करती हो, और लड़ाई भी करती हो, ऐसा क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरों की टोकरी लिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आओगी इसी आस में दिल को बेकरार करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था आज बैठेंगे, कुछ प्यार की बातें होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर देर हुई तो ग़ुस्सा तुम्हारा इज़हार करता रहा, ऐसा क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहती हो कि देर से आने की आदत छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छोटी-छोटी ख़ुशियों से मुँह न तुम मोड़ लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा, बेर तोड़ने में कुछ वक़्त लग गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलीं, बहाने छोड़ो, अब ये नाता जोड़ लो, ऐसा क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी क्या करूँ, तुम्हारी हर अदा निराली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ुस्से में भी लगती हो जैसे सुबह की लाली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेर मीठे हों तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खट्टे पड़ जाएँ तो तुमने बहस छेड़ डाली है, ऐसा क्यों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, अब रूठना छोड़ो, ये बेर तुम्हारे नाम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बाग़ की हर डाली पर, तुम्हारे ही पैग़ाम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम देर से आने पर भी, मुझसे लड़ती रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे इन नख़रों में ही, मेरे प्यार के मुक़ाम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree