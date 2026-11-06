मलय समीर आई, जो रूला गई मुझको

रूठा हुआ था कब से मैं समंदर किनारे,

मलय समीर आई, जो रुला गई मुझको।

कुछ दर्द दबे बैठे थे सीने के भीतर,

वो पुरानी यादों से मिला गई मुझको।



लहरों से कह रखा था, मेरा ज़िक्र न करना,

बीते हुए किस्सों का फिर फ़िक्र न करना।

मगर हवा के झोंके में कुछ ऐसा असर था,

जो भूली हुई उलफ़त याद दिला गई मुझको।



मैंने तो बड़ी कोशिश की थी मुस्कुराने की,

हर एक चोट दुनिया से छिपाने की।

वो रेशम-रेशम सी हवा जब चेहरे से गुज़री,

मेरी ही नज़रों में फिर उठा गई मुझको।



साहिल की रेत पर कुछ नाम लिखे थे,

कभी साथ जीने के अरमान लिखे थे।

लहरों ने आकर मिटा तो दिए सब,

मगर उनकी यादों में फिर बसा गई मुझको।



अब किससे कहूँ कि ये कैसा सफ़र है,

न मंज़िल का पता है, न लौटने का घर है।

मैं समझा था कि पत्थर हो चुका हूँ मगर,

मलय समीर आई और आईना दिखा गई मुझको।

-रतन कुमार कैथवास

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56 मिनट पहले