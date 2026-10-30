आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Keval sapna nahin, kal ka nirman tha
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

केवल सपना नहीं, कल का निर्माण था

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारे सामने आईना नहीं था, बस एक ख़्वाब जवाँ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में मंज़िल का नक़्शा, दिल में कुछ कर दिखाने का अरमान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा नहीं तलाश रहे थे, ख़ुद को पहचानने में लगे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई हुई दुनिया के बीच तुम, भविष्य के ताने-बाने बुनने में लगे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में नींद नहीं, कुछ कर गुज़रने का तूफ़ान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र के सामने हक़ीक़त नहीं, कल्पनाओं का आसमान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल से आगे जाने का, मन में एक अभियान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रास्तों पर सोचते थे, कभी मंज़िल पर विचार करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बदलेंगी परिस्थितियाँ, इसी पर सवाल हज़ार करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भीतर चलता मंथन, हर प्रश्न का समाधान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़ुद से सवाल करते, कभी ख़ुद ही जवाब बनाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राह कहीं दिखती नहीं थी, उसका नक़्शा बनाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ कमी है कोशिश में, कहाँ इरादे कमज़ोर पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस मोड़ पर मेहनत बढ़ानी है, किन राहों पर पाँव धरें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा हर एक विचार, आने वाले कल का सोपान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ख़्वाबों को दोष दिया तुमने, न क़िस्मत को इल्ज़ाम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों के हर पत्थर को, तुमने मेहनत का नाम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच अगर सच्ची हो मन में, तो राहें निकल ही आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद पड़े दरवाज़ों से भी, उम्मीदें राह बनाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दृढ़ संकल्प में ही, सफलता का प्रमाण था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे सम्मुख शीशा होता, तो चेहरा नज़र में आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न न होते आँखों में, तो मन किस ओर भटकता जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग रहा था दिमाग तुम्हारा, भविष्य का संसार रचने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक विचार को ढाल रहे थे, सपनों को साकार करने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो केवल सपना नहीं था, तुम्हारे कल का निर्माण था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree