जिसे समझा था, हमने एहसासों का आइना

बात उसकी एहसासों का आइना है,

उल्फ़त में बशर अब मुझसे होता नहीं है।

दिल की हर दलील उसी के नाम लिखी है,

मगर इज़हार का हौसला होता नहीं है।



उसकी निगाहों में कुछ सवाल ठहरे हैं,

मेरे कई जवाब भी वहीं बिखरे हैं।

चाहत की अदालत में ख़ामोश खड़े हैं,

हम अपने ही जज़्बातों से आकर उलझे हैं।



रसोई के हवाले से कुछ घबरा-सी गई हूँ मैं,

मोहब्बत के ख़यालों में कहीं खो-सी गई हूँ मैं।

वो कहते हैं कि घर का भी कुछ ख़याल रखो,

इश्क़ की रसोई में जाने क्या पका रही हूँ मैं।



कभी चूल्हे की आँच है, कभी दिल में चिंगारी,

कभी उसकी शिकायत है, कभी अपनी लाचारी।

मोहब्बत भी निभानी है, घर भी सँभालना है,

दोनों के दरमियाँ चलती है जंग हमारी।



'मरहबा' ये इश्क़ भी अजब इम्तिहान लेता है,

कभी दिल से तो कभी घर से हिसाब लेता है।

जिसे समझा था, हमने एहसासों का आइना,

वही कभी-कभी रसोई का जवाब लेता है।



चलते चलते…

उल्फ़त में दिल लगाया तो ये राज़ खुल गया,

चूल्हा भी जलाना है और दिल भी जलने से बच गया।

-रतन कुमार कैथवास

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