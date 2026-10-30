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चन्दन की शीतल छाया में विषधर

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक विषधर चंदन से बोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आ जाऊँ क्या तेरी छाया में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बहुत गरल भरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक गया हूँ विष फैलाने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी शीतलता की चर्चा सुनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी शीतल ख़ुशबू का संसार गवाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कुछ पल तेरे पास बिताने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल सकती है मन को कोई राह?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन बोला, “आने पर तेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कभी सवाल नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने मुझसे लिपटकर देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुझसे मलाल नहीं किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा स्वभाव सुगंध लुटाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा स्वभाव विष उगलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सोच ज़रा, ऐ नाग मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुझे इसी स्वभाव में जलना है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषधर बोला, “तेरी शीतलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर क्यों नहीं उतरती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छाया में बैठने पर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी विष की प्रकृति नहीं बदलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तप करने से, ध्यान लगाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सारा गरल मिट सकता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या भीतर बैठा क्रोध और ईर्ष्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे चिंतन से घट सकता है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन बोला, “सुन रे विषधर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया केवल राह दिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गाँठें खोलने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत स्वयं करनी पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान अगर बस आँखें मूँदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप अगर केवल कष्ट उठाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भीतर का विष नहीं घटता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखना होगा स्वयं को समझाना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मनुष्य भी जब क्रोध में जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपशब्दों के तीर चलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अहंकार की ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को ही चोट पहुँचाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि वह ठहरकर ख़ुद को देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दोषों को पहचाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा, धीरज, सत्य के पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आचरण को ढालने लगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब विषधर ने शीश झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हृदय के पार उतर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन की शीतल छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई-सी सोच उभर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ गया वह बात पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल संग से कौन सुधरता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन पास रहे तो सुगंध मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन का विष स्वयं ही उतरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस पर ज्यादा मेहनत कर तू…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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