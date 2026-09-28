आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bhitar tak bhigo jati hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

भीतर तक भिगो जाती है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ये कैसे जज़्बात हैं सावन के, ये बादल थमते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, मगर दिल से कुछ कहते नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ामोशी में भी जैसे कोई बरसाती पैग़ाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंदें गिरती रहती हैं, मगर लबों पर तेरा नाम नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिजली-सी चमक उठती है तेरी यादों के पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बादल बन घिर आता है दिल में वही इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी प्यास है जिसे कोई बारिश बुझा न सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी रात बरसते रहे, फिर भी प्यास मिटा न सकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे अनकहे आग़ाज़ ने कैसी हलचल मचा दी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई हुई धड़कनों में फिर से कोई सदा जगा दी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों की तरह तेरी बातें भी दूर तक जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसती नहीं आँखों से, मगर भीतर तक भिगो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ से लाऊँ वो सुकून जो तेरी ख़ामोशी दे जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बादल ठहरकर तेरे दिल का राज़ कह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन भी तेरे बिना जैसे अधूरा-सा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बरसता कतरा तेरी कमी का किस्सा कहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उमड़ते हैं बादल, घुमड़ती है दिल की बेचैनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आहट की चाहत में कटती नहीं ये रैना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद किसी सुबह ये बरसात भी थम जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी अनकही बात मेरे दिल तक पहुँच जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
59 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree