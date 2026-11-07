और समझा देना उनको कि जीवन में क्या किया मैंने,

ऐ ज़िन्दगी तूने बहुत कुछ सिखा दिया,

परिस्थितियों से लड़ना और कंधों पे बोझ उठाना सिखा दिया।



बचपन मेरा तूने चंद लम्हों में याद दिला दिया,

सड़कों पे चलकर बोझ ढोना सिखा दिया।



सम्मान की राहों पे अपनेपन को जीना सिखा दिया,

ऐ ज़िन्दगी तूने ज़िन्दगी जीना सिखा दिया।



ना चाहकर भी आज तूने रोना सिखा दिया और,

चादर के अंदर आंसू छिपाना सिखा दिया।



कर ले जुर्म जितना करना है मेरे हिस्से में,

खुश रखना उनको जिसने जीवन जीना सिखाया है।



और समझा देना उनको कि जीवन में क्या किया मैंने,

फर्क नहीं पड़ता कि कोई हंसता या रोता है,

मनुष्य तब तक सीखता है जब तक दुनिया में रहता है।





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एक घंटा पहले