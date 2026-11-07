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देशी दीवाली : लौट आओ मिट्टी के दीयो!

RAMANUJ PATHAK

RAMANUJ PATHAK

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                            देशी दीवाली : लौट आओ मिट्टी के दीयो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी छूही से घर दमकते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंगन गोबर से महकते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम-पात की बंदनवारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपनेपन चहकते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के दीये, सरसों का तेल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाती में सिमटा उजला खेल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े साधन, खुशियां अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर अपना, हर मन में प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बाजारों की चकाचौंध थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कृत्रिमता की अंधी दौड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के छोटे-छोटे दीयों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसती थी उजियारे की ओट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रंग-बिरंगी झालरें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली के लाखों नजारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्रिम फूलों की सजावट है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में कैसी बनावट है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूही की दीवारें खो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोबर की सौंधी गंध खो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुम्हार के चाक की गति थमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की अपनी चमक खो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर्व ने प्रकृति से सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ही प्रकृति को बिसराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक के फूलों से सजकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने अपना घर महकाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी बढ़ी, पर सोच कहां?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजियारा है, पर लोक कहां?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हजार झालरों के बीच खड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के दीये अशोक कहां?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं विरोध नई तकनीकों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं आग्रह बीते कल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना हो कि उत्सव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान रहे अपनी माटी का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एलईडी की चमक भी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीयों की लौ का दम भी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम-पात की हरियाली हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुम्हार के घर खुशहाली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से आंगन लिपें प्रेम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगोली सजे सहज नेह से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दीये जलें उस कुम्हार के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सपने पलते चाक पे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपावली केवल पर्व नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर सजाने का, दीप जलाने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पर्व है अपनी जड़ों को पहचानने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकृति का ऋण चुकाने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ मिट्टी के दीयो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आओ आंगन की महक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमको जरूर आधुनिकता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मत खोना अपनी चमक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीये की लौ छोटी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसका रिश्ता धरती से गहरा है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दीपावली में मिट्टी मुस्कराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही उत्सव सचमुच सुनहरा है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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