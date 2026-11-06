मगर वो खुद ही मेरे दर्द की वजह बन बैठी।

लगाती रही जो उम्रभर मेरे ज़ख़्मों पे मरहम,

जाते-जाते वही एक ज़ख़्म दे बैठी।

दर्द तो बहुत थे ज़िंदगी में सनम,

मगर वो खुद ही मेरे दर्द की वजह बन बैठी।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 minutes ago