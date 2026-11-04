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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Title : Ek Aakhri Mulakat
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अपने हिस्से की मोहब्बत को ख़ामोशी से विदा करना भी था…

Raktim sarkar

Raktim sarkar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हमें मिलना भी था, हमें बिछड़ना भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मिलने और बिछड़ने के दरमियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जो पल था, उस पल को जीना भी था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों बाद मिले थे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कुछ भूली-बिसरी बातों पर मुस्कुराना भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पुरानी यादों की धूल हटाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन लम्हों को फिर से जीना भी था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे जज़्बात थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी होंठों तक आकर ठहर गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सवाल थे, जो वक़्त के साथ ख़ामोश हो गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार उन ख़ामोशियों को पढ़ना भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कुछ कहे, एक-दूसरे को समझना भी था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के किसी कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एहसास बरसों से दफ़्न थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें एक बार फिर से ज़िंदा करना भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पुरानी धड़कनों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल के लिए फिर से महसूस करना भी था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार तुमसे बिछड़ने का अफ़सोस नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ गुज़रे वक़्त का शुक्रिया अदा करना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे एक ख़ूबसूरत याद बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के किसी कोने में सहेज लेना था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर तुम्हें आख़िरी बार जाते हुए देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की मोहब्बत को ख़ामोशी से विदा करना भी था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि इस बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे बिछड़ना नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ गुज़रे वक़्त को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर अलविदा कहना भी था…
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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