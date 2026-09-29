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हर किसी के हाथ एक अधूरी पांडुलिपि

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

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                            हर किसी के हाथ में एक अधूरी पांडुलिपि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके कुछ पन्ने धूप में चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बारिश की सिलन में धुंधले पड़ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौराहे पर टकराते हुए अनगिनत चेहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ नाम और पते नहीं हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चलते-फिरते किस्से हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें किसी ने पूरी तरह सुना ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हिस्से का आसमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस बाई बारह के कमरे की बालकनी तक सिमटा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई समंदर नाप कर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंदर का खालीपन नहीं भर पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चाय की प्याली के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलगती हैं किसी के संघर्ष की सुबहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी की बेशकीमती कार की पिछली सीट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी से टूटते हैं नींद के समझौते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कोई खलनायक नहीं मुकम्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नायक भी बेदाग़ नहीं दिखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपनी-अपनी उलझनों के हाशिये पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का मतलब तलाशते किरदार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जो बाहर से देखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस आवरण है, रंग-बिरंगी जिल्द है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर हर शख्स एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई गवाह नहीं, कोई पदक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी-अपनी कहानी के पन्नों को समेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बढ़ रहे हैं अपने-अपने मोड़ की तरफ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी के हाथ में एक अधूरी पांडुलिपि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके कुछ पन्ने धूप में चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बारिश की सिलन में धुंधले पड़ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राकेश रंजन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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