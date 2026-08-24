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शायद अब सच में थक गई हूँ मैं

Rajni Singh

Rajni Singh

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                            शायद अब सच में थक गई हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़-रोज़ वही नींद की कशमकश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ वही अलार्म की चीख पर उठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ वही झाड़ू, पोछा और बर्तन का सिलसिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही रसोई की भाप, वही चाय के प्याले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन सबकी पसंद का ख़्याल रखते-रखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह से शाम तक वही काम दोहराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल फुर्सत का पाने को तरस जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार मुस्कुरा कर 'सब ठीक है' कह देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही आँसुओं को चुपचाप पी जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तेज़ी से बदलती डिजिटल दुनिया से अनजान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने की इस दौड़ में, शायद थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर की भाग-दौड़ के बाद जब रात को बिस्तर पर जाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सोने के उस एक पल के सुकून को तरस जाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात की ख़ामोशी में किसी अपनी बाजू का सहारा ढूँढते-ढूँढते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस एक आगोश और सुकून की मौजूदगी को तरसते-तरसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सपने जो कभी पूरे ही नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं सपनों को बार-बार सोचते-सोचते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात वही अधूरे ख़्वाब देखते-देखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं नहीं थकी हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को पाने की बार-बार वही ज़िद करते-करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर भी फिर से खड़े होने की कोशिश करते-करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थक गई हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि मैं शिकायत नहीं करती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सब कुछ समेटते-समेटते...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अब सच में थक गई हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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