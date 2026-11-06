आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Purnika- Dipavali prakash utasav
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पूर्णिका-!! दीपावली प्रकाश उत्सव!!

Rajni Katare

Rajni Katare

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पूर्णिका-!! दीपावली प्रकाश उत्सव!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारम्भी नेह-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोरण बँध गये घर द्वारे, घर- घर दीप जलाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह, प्रेम आस्था का उत्सव, सबको गले लगाना है।१।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल उठे दीप से दीप, जगमग होगा संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर- घर में दीप जलें, तिमिर को दूर भगाना है।२।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव उमंग से जीवन सजे, आओ मिल दीप जलाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान तिमिर को दूर कर, ज्ञान प्रकाश फैलाना है।३।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्बर में चमक रहे तारे, हर- घर दीप मुस्कुराएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवंत हो उठे हर - रंग, घर- आँगन रंगोली सजाना है।४।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ लक्ष्मी के चरण पड़ें, शुभ- लाभ का संचार हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति भाव से दीप सजाकर, जीवन धन्य बनाना है।५।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिचयी नेह-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन मे आशा की ज्योति 'हेम', मन में विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप- उत्सव का संदेश, देश में सुख समृद्धि लाना है।६।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree