मर चुका वो समाज

बरदाश्त कर लेना चंद नखरे

मुहब्बत में अच्छी बात है,

मर चुका वह समाज जहाँ

झूठ क़ाबिल-ए-बरदाश्त है.





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28 मिनट पहले