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विज्ञान वरदान या अभिशाप

Rajesh Sharma

Rajesh Sharma

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                            सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान तलवार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इसे फेंक दो, तजकर मोह, स्मृति के पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ज्ञान मानव का अहित करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो विज्ञान भी एक अज्ञान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव द्वारा पोषित विषाणु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का ही विनाश करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ज्ञान का अहंकार सा विष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुंठा पर आश्रित होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमाणु अस्त्र के ढेर पर बैठा मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता की डाल को काट रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये विज्ञान का आत्मघाती रूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने शुक्राचार्य हैँ आज धरा पर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो विज्ञान का दुरूपयोग कर रहे हैँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्वथामा जैसे कितने कुंठित हैँ जगत में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त्रों शस्त्रों का दुरूपयोग क़र रहे हैँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त्रों शस्त्रों की दौड़ से ज़ब विश्व मुक्त होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान का मानव हित में सदुपयोग होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ही विज्ञान ज्ञान का सागर होगा |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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