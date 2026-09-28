धागे बनते हैं प्रेम की एक भावना

रंग विरंगे धागो का उपहार,

बंधा है भाई बहन का प्यार ,

बचपन की मित्र होती है बहन ,

हमसे बहन बिछड़ जाती है ,

संस्कृति का नया सेतु बनाती है ,

रक्षा बंधन को होता है मिलन ,

राखी ही है एक अटूट बंधन ,

भावनाओं का यही है चन्दन ,

सावन पूर्णिमा का चंद्रमा ,

लाया है प्रेम की ज्योत्सना,

ज्योत्सना सी बहन लायी है धागे ,

प्रेम के रंगो में रंगे हैं ये धागे ,

भाई के सुख की करती है कामना ,

धागे बनते हैं प्रेम की एक भावना ,

भारतीय संस्कृति का ये उपहार है ,

प्रेम के धागे से जुड़ता संसार है |

-राजेश शर्मा

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1 hour ago