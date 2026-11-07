उसने कहा तेरे पास बहुत कुछ था देने के लिए

अपने लिए

आज सोचा कुछ लिखा जाए अपने लिए

जब कलम उठाई तो आंखें नम हो गई उसके लिए

किसी ने पूछा ऐसा क्या था उसमें

वो पूरा संसार बन जाती थी मेरे सपनों के लिए

आज सोचा कुछ लिखा जाए अपने लिए



घर के किसी कोने में बैठा सोच रहा था उसके लिए

सोचते सोचते सोचा खुदा ने भी क्या फरिश्ता भेजा है तेरे लिए

किसी ने पूछा क्या है इतने एटीट्यूड की वजह

है कोई अपना चांद भी शरमा कर अपनी चांदनी समेटता है जिसके लिए

आज सोचा कुछ लिखा जाए अपने लिए



पता चला बाद में थी बेवफा वो मेरे लिए

मेरी आंखों के सामने सज्जा गई वो दुनिया गैरों के लिए

किसी को ने कहा जान लिया है क्या सच्चे प्रेम का अर्थ

दुनिया में कोई नहीं है सच्चा प्रेम पाने के लिए

आज सोचा कुछ लिखा जाए अपने लिए



पुछा उससे था इतना प्यार किस लिए

उसने कहा तेरे पास बहुत कुछ था देने के लिए

किसी ने कहा चेहरे पर इतनी उदासी क्यों

बस यही वजह बची है अब जीने के लिए

आज सोचा कुछ लिखा जाए अपने लिए

- कृष्ण कुमार



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एक घंटा पहले