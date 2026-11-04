अर्णव, नाम नहीं एहसास है...?

अर्णव, तू नाम नहीं एहसास है,

समंदर की लहरों में बसी इक प्यास है।

तेरी हँसी में सुकून, तेरी बातों में नशा,

तू पास हो तो हर लम्हा कुछ खास है।

तेरे नाम में ही समंदर की गहराई है,

तेरी आँखों में जाने कैसी सच्चाई है।

तुझसे मिला तो लगा, कुछ तो बात है,

तेरे बिना ये दिल, बस आधी रात है।

तू हँसता है तो मौसम भी बदल जाते हैं,

तेरे कदमों से गुलशन भी महक जाते हैं।

कभी-कभी लगता है तू ख्वाब है,

है ! साथ तो दिन भी लाजवाब है।

अर्णव, तू रूठे तो दिल घबराता है,

तू माने तो सारा जहाँ मुस्कुराता है।

तेरी दोस्ती में एक नशा सा है,

तेरे वजूद में ही मेरा जहाँ सा है।

-अर्णव

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एक घंटा पहले