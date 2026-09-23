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यह आख़िरी परीक्षा है

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            यह आख़िरी परीक्षा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलें बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घबराहट है, बेचैनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर तरफ़ बस परेशानियाँ खड़ी हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घबराना मत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर कठिन दौर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा रहने के लिए नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दौर तो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भीतर से मजबूत बनाने आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वही दौर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शायद तुम्हारी पहली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आख़िरी बड़ी परीक्षा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे भी धैर्य से पार कर लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ज़िंदगी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें इसी तरह नहीं आज़माएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज आँसू हैं तो बह जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मन भारी है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ठहर जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उम्मीद का हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मत छोड़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दौर भी गुज़र जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसके बाद तुम वही नहीं रहोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत होगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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