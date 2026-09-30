वफ़ादारी की कीमत

वफ़ादारी की कीमत



वफ़ादार औरत कभी-कभी

आपका दिमाग़ ख़राब कर देगी,

क्योंकि उसके पास

दूसरे विकल्प नहीं होते हैं।



वह हर बात सहकर भी

उसी रिश्ते को बचाती रहती है,

जिसे छोड़ना उसके लिए

शायद सबसे आसान रास्ता होता।



वह बार-बार समझाएगी,

बार-बार उम्मीद करेगी,

बार-बार उसी दरवाज़े पर दस्तक देगी,

क्योंकि उसका दिल

हर बार नया रिश्ता नहीं खोजता।



उसकी शिकायतें भी वफ़ादारी हैं,

उसकी नाराज़गी भी अपनापन है,

और उसका बार-बार लौट आना

इस बात का प्रमाण है

कि उसने रिश्ता छोड़ा नहीं—

बस चाहा है कि उसे भी समझा जाए।

-रजनी

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20 मिनट पहले