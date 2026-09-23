रवैये से बनता है बसेरा

रवैये से बनता है बसेरा



कौन फिर मुड़कर आएगा

तेरे घर की तरफ,

रवैया ठीक न हो तो

परिंदे भी बसेरा नहीं करते।



घर सिर्फ दीवारों से नहीं,

अपनापन और सम्मान से बनता है,

जहाँ बात-बात पर दिल दुखे,

वहाँ कोई ठहरना नहीं चाहता है।



रिश्ते भी परिंदों जैसे होते हैं,

प्यार मिले तो लौट आते हैं,

और बेरुखी मिले बार-बार,

तो दूर आसमान में उड़ जाते हैं।



इसलिए घर को घर बनाए रखना,

रिश्तों को बोझ नहीं, अपनापन देना,

क्योंकि एक बार जो उड़ जाए कोई,

हर बार लौटकर नहीं आता।

-रजनी

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एक घंटा पहले