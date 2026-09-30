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प्रेम के बिना भी

Rajani Shakyawar

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                            प्रेम के बिना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दो लोग प्रेम में हुए बिना भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी वफ़ादारी से रिश्ता निभा सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत का मोहताज नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी साथ में धड़कनें नहीं होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक-दूसरे की फ़िक्र होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रेम की बातें नहीं होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रिश्ते की कद्र होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ आकर्षण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ भी सम्मान हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ चाहत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ भी समर्पण हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दो लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के प्रेमी नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक-दूसरे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सच्चे साथी होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रिश्ता सिर्फ़ प्रेम से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास, जिम्मेदारी और वफ़ादारी से भी बनता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से दूर रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो लोग पूरी उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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