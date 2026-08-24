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पितृसत्ता की स्त्री एजेंट

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            पितृसत्ता की स्त्री एजेंट
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृसत्ता को बढ़ावा देने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ पुरुष ही जिम्मेदार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ स्त्रियाँ भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़-चढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी एजेंट बनी हुई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सास के रूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ननद के रूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी किसी और रिश्ते का चेहरा लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे उसी व्यवस्था को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कभी उन्हें भी बाँधा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहू की आज़ादी उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगावत लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आवाज़ उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदतमीज़ी लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका सवाल करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की इज़्ज़त के खिलाफ़ लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भूल जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस बेड़ियों को वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बहू के पैरों में डाल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही बेड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी बेटी के पास भी पहुँच सकती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृसत्ता की सबसे बड़ी जीत यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह केवल पुरुषों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी स्त्रियों के हाथों से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्रियों पर शासन करवाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब तक स्त्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी स्त्री की दुश्मन बनी रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक बराबरी की लड़ाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरी ही रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बदलाव तब आएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सास, ननद और बहू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे की साथी बनेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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