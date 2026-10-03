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ख़ुद को आम मत कर लेना।

Rajani Shakyawar

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                            पसंद की कीमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ासकर जो चीज़ मुझे पसंद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भाव न बढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे चाहूँ और उसकी कीमत न बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ऐसा कोई बाज़ार हो ही नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार में तो सुना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँग बढ़े तो दाम बढ़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर रिश्तों की दुनिया में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसे ही हिसाब चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम ख़ास बना देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ुद को अनमोल समझने लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जितना उसे चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उतना ही भाव खाने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी चाहत को अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनी जीत समझ बैठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी हर कोशिश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अधिकार समझ बैठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए प्रेम करो तो इतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रेम की गरिमा बनी रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को चाहो इस क़दर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ख़ुद की भी अहमियत बनी रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की चाहत में ख़ुद को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस हद तक मत खो देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ख़ास बनाते-बनाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को आम मत कर लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना, रिश्तों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान ज़रूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को चाहना ग़लत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ख़ुद की कीमत भी ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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