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Rajani Shakyawar

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                            मुझे मैं पसंद हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मैं पसंद हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी ज़िंदगी का जश्न है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कैसी हूँ, क्या हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका फैसला मेरा अपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी को पसंद आऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या न आऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उनका प्रश्न है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी की पसंद बनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने खुद को समझा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आँसुओं से सँवारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर भी उठना सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुद को फिर से निखारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे जो कहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे फर्क नहीं पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अपनी नज़रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरा उतरना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए सबसे बड़ा जश्न है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मैं पसंद हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही मेरी सबसे खूबसूरत पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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