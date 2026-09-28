आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mohabbat ka asar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मोहब्बत का असर

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मोहब्बत का असर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत की मोहब्बत इतनी मजबूत होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक हारे हुए लड़के को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीना सिखा देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके टूटे हुए हौसले को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्यार से जोड़ देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उसके अंधेरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रोशनी बनकर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरे हुए इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उठना सिखाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके बिखरे सपनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद भर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द की मोहब्बत इतनी गहरी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वही हँसती-खेलती लड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खामोश हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखों की चमक खो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह जीते-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जिंदा लाश बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत अगर सच्ची हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन सँवारती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर उसमें अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द और घुटन घुल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही मोहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर से मार देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत की ताकत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात में नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन कितना टूटकर चाहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि इस बात में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसके साथ रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा इंसान कितना खिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
32 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree