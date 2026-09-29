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कुछ भी स्थिर नहीं

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            कुछ भी स्थिर नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो आगे बढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर पीछे लौट जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तो जाना पड़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन एक नया जीवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल एक नया द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो रोज़ नए जीवन में प्रवेश करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पुराने में दबते जाओ बार-बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दो उन चीज़ों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भय बनकर मन में रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय केवल उस चीज़ से करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे सच में भय करना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सब मोह-माया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब समय के साथ बदल जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना कर लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आईने में खुद को देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपनी नज़रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को निर्दोष पाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया क्या कहती है, यह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने भीतर क्या देखते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
47 मिनट पहले

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