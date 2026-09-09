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कर्ण का दर्द

Rajani Shakyawar

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                            कर्ण का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण कैसे जिया होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हराने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराए भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्वयं भगवान भी आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की तलाश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपनों ने ही ठुकराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जन्म देने वाली माँ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनाने से पहले छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसने अपनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी उसकी जाति के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज से लड़ता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई भी खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता भी कसौटी पर थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धर्म के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं भगवान भी खड़े थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कर्ण ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सिर नहीं झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार सामने देखकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना स्वाभिमान नहीं गंवाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण की हार से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अकेलापन याद रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान युद्ध में नहीं हारता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला पड़कर हार जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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