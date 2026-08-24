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हालात पर पकड़

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            हालात पर पकड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि हालात पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी मज़बूत पकड़ होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़हर उगलने वाला भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग शब्दों से वार करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्ज़ाम लगाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको गिराने की कोशिश करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जिसकी जड़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सच में गहरी हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे किसी की ज़ुबान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिला नहीं सकती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़हर उगलने वाले की ताकत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके शब्दों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे डर में होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन आपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने डर पर जीत पा ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन उसके सारे हथियार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप बेअसर हो जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात चाहे जितने कठिन हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी पकड़ मत छोड़ना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान में भी खुद को संभाल ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कोई और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं हरा सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— राजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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