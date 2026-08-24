हालात पर पकड़

हालात पर पकड़



यदि हालात पर

आपकी मज़बूत पकड़ होगी,

तो ज़हर उगलने वाला भी

आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।



लोग शब्दों से वार करेंगे,

इल्ज़ाम लगाएंगे,

आपको गिराने की कोशिश करेंगे,

मगर जिसकी जड़ें

अपने सच में गहरी हों,

उसे किसी की ज़ुबान

हिला नहीं सकती।



याद रखिए—

ज़हर उगलने वाले की ताकत

उसके शब्दों में नहीं,

हमारे डर में होती है।



जिस दिन आपने

अपने डर पर जीत पा ली,

उस दिन उसके सारे हथियार

अपने आप बेअसर हो जाएंगे।



हालात चाहे जितने कठिन हों,

बस अपनी पकड़ मत छोड़ना—

क्योंकि जो इंसान

तूफ़ान में भी खुद को संभाल ले,

उसे कोई और

कभी नहीं हरा सकता।

— राजनी

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59 मिनट पहले