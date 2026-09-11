हमने भी उनकी होशियारिया देखी है

हमने भी उनकी होशियारियाँ देखी हैं,

हर बात में उनकी अदाकारियाँ देखी हैं।

समझते रहे वो हमें नादान उम्रभर,

हमने भी उनकी सारी तैयारियाँ देखी हैं।



हम चुप रहे तो इसे कमजोरी समझ बैठे,

हमने उनकी आँखों की मक्कारियाँ देखी हैं।

वो समझे कि हमें खबर ही नहीं उनकी चालों की,

हमने तो उनकी हर एक गद्दारियाँ देखी हैं।



वक़्त आने पर हिसाब देना पड़ेगा,

हमने खामोशी में भी समझदारियाँ देखी हैं।

आज जो अपनी होशियारी पर इतराते हैं,

हमने कल उनकी हार की तैयारियाँ देखी हैं।



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57 मिनट पहले