एक इंसान

एक इंसान

टूटता है

बिखरता है

प्रसन्न होता है

और

ढल जाता है

आवश्यकता

की

आँधियों

के अनुरूप।

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एक घंटा पहले