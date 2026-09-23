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                            *चलते चलो*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात की गोद से निकला गगन में लाल गोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर आया संग अपने किरणों का झोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो जागो छोड़ो बिस्तर सारे जग से रवि बोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन है मेहनत करने को उतारो आलस का चोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ पौधे जंतु पशु पंछी मानव सब जग गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरणों का जब उसने अपना झोला खोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ धरा जल जंगल सब स्फूर्ति से भर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने प्रेम से सबको मधुर अभिवादन बोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों पर पानी ने बनाया सुंदर मोती का गोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा के झोंके ने फिर उस मोती का राज खोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में उड़ चला स्वच्छंद पंछियों का टोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत कर दाना खाएंगे सारे जग से बोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह जब अम्बर में आता है सूरज गोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत् अपने पथ पर चलते चलो सबसे बोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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