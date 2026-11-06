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फिर दिए जलाये जाएंगे

Rais Ahmad

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                            दिवाली इस तरह मनाई जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीबों को खाना खिलाया जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम जी का पुनर्वास होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ लक्ष्मी धरती पे आयेंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महावीर जैन परलोक जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौतम बुद्ध घर वापस आयेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठे गुरु घर वापस आयेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यू खुशियाँ मनाई जाएंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धर्म का एक ही रंग होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब एक ही रंग में रगे जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब एक दूजे को गले लगाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिले शिकवे मिटाए जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आरती उतारी जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दिए जलाये जाएंगे
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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