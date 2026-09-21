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                            ज़िद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर ली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना निभाना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की नदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ चलाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने दिलबरों की... करूं मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी, प्यार की ठोकर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी, प्यास के ज़हर से लड़ूं मैं 🙃
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इतना गधा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक एग्जाम ना निकाल पाऊं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर, आपमें है हिम्मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे इस ग़म के तालाब से निकालके बताओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'नहीं भाई, दुख में भी... हमने विजय प्राप्त की!'
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मन मारके, पढ़ने बैठे... फिर, चिंताएं छू हो गईं'
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन ली है मैने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में समझूंगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पलों के लिए तो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं और नहीं भटकूंगा 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हलावत के...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूंट... गुटकूंगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रों का ही...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मू लगाना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद करना पड़ेगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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19 minutes ago

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