दो गत्ते, माथे के आजू-बाजू लगाने को...

मेरी घबराहट,

ऐ कागज़ ले ले तू?



ना

करूं गुनाह...



ना ग़म का कर्ज़ सर पे हो



हुस्न को मुबारक

ख़ूबसूरती उसकी



हम को मुबारक

ये लिखाई... सधी



एक-सी बीती... सदी...



'थोड़ा प्रयास'

तो ये बेख़ुदी करने से भी नहीं रोक सकती!



छोड़ूं प्यास...?

लो फिर हस्ती उन्हीं खयालों से घुटने लगी :(



मैं करिश्मा...

देखना चाहता हूं...



या मुझे,

अंजाम का नहीं मालूम...

मुझसे, संघर्ष करवा लो!



एक 'हर्ष की ढाल' लाके रख दो...



दो गत्ते, माथे के आजू-बाजू लगाने को...





राहुल











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26 मिनट पहले