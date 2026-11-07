मन की अगर... नहीं जगह मिली...

प्यास, तो तुम्हारी...

अभी भी है



इंकार, एक कान से सुनी...

दूसरे कान से अलग की है...



पाके रहेंगे तुम्हें!

चाहे, तुम्हें ऐतराज़ हो...



'हमको भी' है खास बनना...

चाहे पहले से कोई राज़दाँ हो



भाई की गाली

दे दो तुम



बदली की लाली

को तरसे हम :(



इसी 'दूर करने' ने ही तो...

ज़िद्दी बनाया है तुम्हारा!



मन की अगर... नहीं जगह मिली...

काया तो है ही पाना



मिलेंगे कभी... उसी शहर

डालेगा मुझपे... जो मंज़र कहर :(

बगल में तुम्हारी.. मोहब्बत होगी

सामने तुम्हारी... इबारत होगी

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एक घंटा पहले