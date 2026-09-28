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बेटी का सम्मान

Radha Shukla

Radha Shukla

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                            बेटी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह एक शब्द जिसमे पूरी दुनियां समाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने किस घड़ी में ईश्वर ने यह रचना बनाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां,पिता की जान और आंख का तारा जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई ,बहन की लाडली जीने का सहारा जो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को प्रेम से सींचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जीवन का सबसे सुंदर सितारा जो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म लेते ही अनेक रिश्तों में बंध जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े होते हुए हर रिश्ते को प्रेम से महकाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की आन - बान और शान कहलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैदा होते ही जिम्मेदारी साथ लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी हुई तो छोटे भाई, बहनों का ध्यान रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी हुई तो बड़ों का सम्मान करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की चारदीवारी में रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से ही सारे गुणों को सिखाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बड़े होकर तो तुम्हें पराए घर जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदा होते ही आंसू छिपाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां,पिता दुखी न हो हस कर दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायके और ससुराल के बीच सामंजस्य बिठाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही वो घर का काम करते हुए काम पर जाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां संसार बदल रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों को नई खूबी में गढ़ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनका एक काम नही हजारों काम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तो घर संभालना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अब घर और बाहर दोनों में कहां आराम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं समाज में बदलाव आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़का- लड़की दोनों को समान अपनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यथार्थ की कहानी कुछ और है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को घर और बाहर दोनों में कहां ठौर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को पंख चाहिए और खुले आसमान की राह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सम्मान को मत रोकिए वही तो है कल की नई चाह भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी है तो समाज में संस्कारों का बोलबाला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना ईंटों के मकानों में कहां घरों सा उजाला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल एक संतान नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर परिवार का स्वाभिवान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन बेटी से ही घर ,समाज और देश महान है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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