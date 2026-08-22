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उंगलियों पर गिन-गिन,

Radha Chauhan

Radha Chauhan

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                            मोरपंख ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उंगलियों पर गिन-गिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं काट रही थी दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मनमोहक छवि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंसी की मधुर बैन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दरस को व्याकुल नैन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे गमन से निराश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा रहती उदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लेकर नई उमंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे उड़ आया हवा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन तुम्हारे माथे का मोरपंख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तान सुनाता मधुर रागिनी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों भरी इस यामिनी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे बैठा मेरे निकट आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे भेजा हो तुमने समझाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के चक्र सब रोक दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बहते अश्रु पोंछ दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशों दिशाओं में फैलाकर ,तुम्हारी भीनी सी सुगंध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे उड़ आया हवा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन तुम्हारे माथे का मोरपंख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे कहती अपनी विथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह का सागर अथाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला न जब कोई छोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगी टूटने श्वासों की डोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुवन से गोकुल देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा लेकर संदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भरकर इस जीवन में नए रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे उड़ आया हवा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन तुम्हारे माथे का मोरपंख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरधर ,गोपाल,कुंज बिहारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांवरा, मोर मुकुट धारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भांति-भांति के लेकर नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पूछते कब आएगा श्याम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके दूर मिलन की हर बाधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आओगे ?प्रतीक्षा में ,तुम्हारी राधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मनमोहिनी छवि को ,करके हृदयंगम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे उड़ आया हवा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन तुम्हारे माथे का मोरपंख।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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