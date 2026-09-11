मरने के लिए रहो तैयार

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Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            चाहे जितना खुद को बचाओगे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारे नहीं बच पाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना बचोगे, उतना फंसोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए किसी का डट कर करो सामना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहूलियत का दामन कभी मत थामना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तुम्हारे बुरे वक्त में आएगा तुम्हारा काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोचकर मत पड़े रहना, मत करना आराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको सिख मिली है , मजबूर होकर , रो कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने बहुत सिखा है ,जब लगी है हमको ठोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास तुझको देने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं है मेरे भाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपने लिए मेहनत करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए करता है कमाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोचते हो किसीको अपना अपना दुख-- दर्द सुनाएंगे, कोई मुझ पर तरस खाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुनेगा मेरा हाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका तुम निकाल दो अपने दिल से ख्याल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए कुछ ज्यादा मत सोचो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सोचना है बेकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर जीना है तो, मरने के लिए रहो तैयार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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