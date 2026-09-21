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कुछ कुछ आप भी भूल जाइए

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            कभी कभी कुछ बातों को मै भूल जाता हूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा हर कुछ याद रखना अच्छी बात नही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कुछ का हमेशा मिलता नहीं हिसाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी पढ़ा कीजिए अपने दिल की भी किताब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को जहाँ - तहाँ मत फंसाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल हमको देख कर आप ने कर दिया था अनदेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी अजीब जीव है, है आदमी अनोखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़िये कल की बात, आज हमसे हाथ मिलाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आदमी के दिल में बसता है एक चोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चोर किसी को गुमराह करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पर चलता नहीं है किसी का जोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा फायदे की बात अच्छी नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी नुकसान भी उठाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आप से मिले कभी कोई बच्चा गरीब का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हो सकता है आपके आसपास का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप के करीब का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बच्चे से मिलकर खुद हंसिए उस बच्चे को भी हंसाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग किसी को कुछ देकर सदा के लिए भूल जाते है, पर जिन लोगों का बुरा वक्त में किसी का साथ मिला हो, वो उनको भूल पाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त-बे वक्त आप भी किसी के काम आइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो भूल जाते है ज्यादा को कम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को भूल जाते हैं, भूल जाते है हर गम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोना तो बहुत है कभी तो मुस्कुराइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जिनको बहुत याद रखने की बीमारी थी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हो गये सब पागल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चालाक थे, हालात के साथ खुद को लिया बदल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप भी ये नुख्खा अपनाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कुछ आप भी भूल जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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