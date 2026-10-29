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छोटी छोटी बातों में ना आया करो

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            छोटी छोटी बातों में ना आया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कुछ गम हो तो भूलाया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले गया अगर तुझसे कोई तेरी खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझो मेरे मुक्कदर में था इतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह अपने दिल को ना रुलाया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी छोटी बातों में ना आया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की भीड़ हो, या हो कोई महफिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुझको ना भावे, चाहे ना तेरा दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे अपना दामन बचाया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी छोटी बातों में ना आया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है पतझड़ तो ,सुखाहै तेरा चमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आएगा सावन , बरसेगा गगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो मुरझाये ना तेरे दिल का चमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें चाहत के फूल खिलाया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी छोटी बातों में ना आया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है रात काली, घोर छाया है अंधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम के भूत सूरज से डर जाते है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग जाते हैं, जब होता है सबेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हकीकत यही , आजमाया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी छोटी बातों में ना आया करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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