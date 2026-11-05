शजर खोह की देहरी, एक चिड़िया अनाथ

शजर खोह की देहरी, एक चिड़िया अनाथ।

बाहर बैठा बाज है, भीतर विषधर नाथ।।

-पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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एक घंटा पहले