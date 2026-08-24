डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के दर्शन पर दोहे

अब आलंबन सुख नहीं, भीतर ही आनंद।

सेवक स्वामी इक भये, बाकी परमानंद ।।

-पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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56 मिनट पहले