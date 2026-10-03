‎औरत हो आस पास कोई कालेज देख लो

औरत का दिमाग़ तो घुटनों में होता है

‎औरतों ने ही रामायण और महाभारत करवा दी

‎औरत तो नरक का द्वार होती है

‎औरत ही सर्वनाश का कारण होती है

‎औरत जो न कराए वो कम है

‎इन्हें तो कोई काम धाम ही नहीं है

‎इनका जन्म तो सिर्फ रसोई के लिए ही हुआ है

‎जिस घर में औरत की बात मानी जाती है

‎उस घर का सत्यानाश हो जाता है

‎औरत हो धीमे बोलो

‎औरत हो कम बोलो

‎औरत हो मत खेलो

‎औरत हो ढंग से बैठो

‎औरत हो अकेले मत घूमो

‎औरत हो आस पास कोई कालेज देख लो

‎औरत होकर दूसरे शहर में पढ़ने जाओगी?

‎औरत होकर गाड़ी चलाओगी

‎औरत हो आस पास कोई काम देख लो

‎नौकरी के लिए दूसरे शहर जाओगी ?

‎आदि इत्यादि

‎इनकी गालियों में औरत

‎इनके जोक्स में भी औरत

‎फिर भी पर्दे में औरत

‎घर में कैद भी औरत

~प्रिया वर्मा प्रिया

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एक घंटा पहले