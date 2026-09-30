आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Murade hain tere
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बस मुझे याद रहें संग गुज़ारे पल तेरे।

Prince Avinash

Prince Avinash

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ‎वो कहती है कि मैं जानती हूँ इरादे तेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मेरी आँखों ने पढ़े हैं कई सारे वादे तेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जो सुनती भी नहीं है सारी बातें मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी समझे है दिल के इशारे मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुझे सोचूँ तो न जाने क्या-क्या सोचता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कहूँ कि मेरे ख़्वाब भी हैं मुरादे तेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कैसे कह दूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत है मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तन्हाई में रहते हैं सब दिलकश नज़ारे तेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तू समझती है मुझे और मैं छुपाता हूँ बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे छुपते नहीं अब कोई बहाने मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तूने पूछा जो कभी—“क्या है मुराद आखिर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हँसकर कहा—“बस रहें ख़्वाब हमारे तेरे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तेरी हर बात में इक बात निकल आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पढ़ता हो कोई दिल के इशारे तेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुझे जीतने की ज़िद तो नहीं करता है प्रिंस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मुझे याद रहें संग गुज़ारे पल तेरे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
21 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree