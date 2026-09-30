बस मुझे याद रहें संग गुज़ारे पल तेरे।

‎वो कहती है कि मैं जानती हूँ इरादे तेरे,

‎मेरी आँखों ने पढ़े हैं कई सारे वादे तेरे।

‎जो सुनती भी नहीं है सारी बातें मेरी,

फिर भी समझे है दिल के इशारे मेरे।

‎तुझे सोचूँ तो न जाने क्या-क्या सोचता हूँ,

कैसे कहूँ कि मेरे ख़्वाब भी हैं मुरादे तेरे।

‎कैसे कह दूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत है मगर,

मेरी तन्हाई में रहते हैं सब दिलकश नज़ारे तेरे।

‎तू समझती है मुझे और मैं छुपाता हूँ बहुत,

हमसे छुपते नहीं अब कोई बहाने मेरे।

‎तूने पूछा जो कभी—“क्या है मुराद आखिर?”

मैंने हँसकर कहा—“बस रहें ख़्वाब हमारे तेरे।”

‎तेरी हर बात में इक बात निकल आती है,

जैसे पढ़ता हो कोई दिल के इशारे तेरे।

‎तुझे जीतने की ज़िद तो नहीं करता है प्रिंस

बस मुझे याद रहें संग गुज़ारे पल तेरे।

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