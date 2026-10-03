तराना ए बेचैन जिंदगी

तेरे जाने के बाद जो हुआ हादसा सोच कर दिल मैने अपना तोड़ दिया सिवा तेरे कोई मेरा आंख तर ना कर सका

होकर मैं ही बेगाना सब्र तोड़ दिया है तबाह होना मुझको है मंजूर सोच कर अब और अर्ज मैं तुमसे ना कर सका

काश देख कर हाल मेरा हो जाता तू भी हमसफर मैं भी हक वफा का जता के भी दर्द अपना तुमसे ना कह सका

अंजाम ए वफा अच्छा या बुरा जो भी देखा जाएगा चल कर कांटों के राह पर सामने मैं अर्ज तुमसे ना कर सका

सितम ये कि रग रग में समा कर तूने मुझको छोड़ दिया और खो कर होश ओ हवास मैं दर्द तुमसे ना कह सका

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59 मिनट पहले