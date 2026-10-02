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तमन्ना ए दर्द ए दिल

Prem Narayan

Prem Narayan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उम्मीद मेरी कहीं और बट नहीं सकती हमने सीखा अंधेरों में जीना सोच मेरी भी कहीं और ठहर नहीं सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख कर बेचारगी मेरी मुंह मोड़ लिया तुम करो लाख जुल्म मुझ पे मगर सोच मेरी कभी बदल नहीं सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कब हुआ मेरा ये बता हमें सितम मोहब्बत में हो सकती है मगर हद से ज्यादा जुल्म भी ठहर नहीं सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द मेरा कुछ और बढ़ाने वाले मिला क्या तुझे करके नाकाम कोशिशें तमन्ना मेरी कभी बिखर नही सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और न दर्द बढ़ा मेरा कुछ तो रहम कर हालांकि अरमान मेरा पास गया तेरे मगर सच्चाई मर नहीं सकती
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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