तमन्ना ए दर्द ए दिल

उम्मीद मेरी कहीं और बट नहीं सकती हमने सीखा अंधेरों में जीना सोच मेरी भी कहीं और ठहर नहीं सकती

देख कर बेचारगी मेरी मुंह मोड़ लिया तुम करो लाख जुल्म मुझ पे मगर सोच मेरी कभी बदल नहीं सकती

तू कब हुआ मेरा ये बता हमें सितम मोहब्बत में हो सकती है मगर हद से ज्यादा जुल्म भी ठहर नहीं सकती

दर्द मेरा कुछ और बढ़ाने वाले मिला क्या तुझे करके नाकाम कोशिशें तमन्ना मेरी कभी बिखर नही सकती

अब और न दर्द बढ़ा मेरा कुछ तो रहम कर हालांकि अरमान मेरा पास गया तेरे मगर सच्चाई मर नहीं सकती

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एक घंटा पहले