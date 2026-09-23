तमन्ना ए दर्द ए दिल

क्या सोच के फासला आप मुझसे बढ़ाने लगे राह ए तलब बढ़ा कर हौसला हमें बार बार आप आजमाने लगे हैं

दिल है कि मानता नहीं करके कोशिश तमाम वफा राह ए मिटा के हस्ती फिर भी उम्मीद आपसे लगाने लगे हैं

सहूं कब तक अंदाज़ ए बेरुखी आपका निभा कर रस्म ए वफा आपसे जान के अब अंजाम हम घबराने लगे हैं

पूछ कर हाल ए गम मेरा गर खुश हो तो ये खुशी आपकी करके कोशिश तमाम जश्न ए बर्बादी हम मनाने लगे हैं

जाओ चिराग़ कहीं और मत खेलो अठखेलियां मुझसे जान कर अब गैर तुम्हें होकर मायूस दर्द हम बढ़ाने लगे हैं

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एक घंटा पहले